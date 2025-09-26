Lancia gattina dall'auto in corsa e fugge: Se vi becco vi porto in tribunale Giovanni Cantone ha utilizzato i social per denunciare l'accaduto

Un gesto crudele, disumano e gratuito. Una gattina è stata gettata da un'auto in corsa da qualcuno che poi si è dato alla fuga. La piccola è stata salvata da un cittadino, Giovanni Cantone, che ha utilizzato i social per denunciare l'accaduto. L'uomo ha pubblicato una serie di video e foto della piccola, che ha chiamato "Fortunata" perché è riuscita a sopravvivere.

A Borgo Pirozza, frazione di Cervinara, è avvenuto l' episodio che ha scosso la comunità. Giovanni Cantone, cittadino di Cervinara, ha denunciato su Facebook un atto di violenza contro un piccolo gatto: «Macchina apre finestrino e butta un gatto… la principessa resiste… Ma voi siete un paese di incivili… Ma se vi becco vi denuncio e vi trascino in tribunale. Un paese civile si riconosce anche da come si prende cura degli animali… La chiamiamo Fortunata. Incivili, in questo paese abbiamo bisogno di civiltà, legalità ma soprattutto sensibilità».

Il messaggio, che ha ricevuto grande risonanza sui social, non si è fermato alla denuncia. Giovanni ha successivamente pubblicato un video che documenta le condizioni del gattino.

