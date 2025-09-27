Gattinata lanciata da auto in corsa: Fortunata non ce l'ha fatta Cervinara, il soccorritore: sono indignato dal silenzio assordante del paese

Non ce l’ha fatta Fortunata, la gattina morta dopo giorni da quel maledetto lancio da un'auto in corsa. Era stato Giovanni a soccorrerla e a raccontare la sua storia straziante. Poche ore fa Giovanni ha annunciato il decesso del piccolo animale: Un gesto crudele che grida giustizia. Intato le forze dell’ordine sono sulle tracce del responsabile.

Giovanni Cantone, che aveva raccolto e curato Fortunata, ha condiviso la triste notizia sui social, esprimendo dolore e amarezza:

«Non ce l’ha fatta. La cattiveria umana ha avuto il sopravvento. Ma noi non smetteremo di lottare per la civiltà e la sensibilità di questa comunità». L’episodio lascia un segno profondo: non si tratta solo della morte di un animale, ma di un monito sulla responsabilità collettiva. Come aveva già scritto Cantone, il rispetto per i più fragili – animali, bambini, anziani – è l’indice reale della civiltà di un paese. Intanto, per tentare di individuare i responsabili, sono state rese sommarie informazioni alla polizia locale di Cervinara. Un gesto necessario per non lasciare che l’indifferenza e la crudeltà restino impunite.