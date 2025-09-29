Giornata mondiale per il cuore: volontari in campo a Grottaminarda Pubblica assistenza in piazza: screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti

"Non perdere il battito". Con questo slogan la Pubblica Assistenza Grottaminarda è scesa ancora una volta in campo in occasione della Giornata Mondiale del Cuore effettuando screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti in Piazza XVI Marzo.

Inoltre, esame elettrocardiografico-ECG, dimostrazioni di primo soccorso e intervento in caso di arresto cardiaco e rianimazione, misurazione parametri vitali, quali pressione sanguigna e glicemia.

A portare il saluto istituzionale e la propria riconoscenza ai volontari dell'ANPAS da parte del Comune di Grottaminarda, il Sindaco Marcantonio Spera e l'Assessore delegato ai Servizi Sanitari Territoriali, Marisa Graziano: «La prevenzione è fondamentale anche nelle patologie cardiache – affermano – Giornate come questa posso risultare cruciali per la salute o addirittura per la vita di qualche cittadino, come sono fondamentali le pratiche di primo soccorso.

Per questo ringraziamo profondamente i volontari dell'ANPAS che in ogni occasione si attivano e l'Associazione Italiana Cuore Rianimazione "Lorenzo Greco" Onlus per aver coadiuvato l'iniziativa».