Sicurezza stradale: collaborazione tra Mit e Comune di Avella Obiettivo: migliorare la viabilità della SS7-bis

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), insieme al Comune di Avella (provincia di Avellino), avvia una collaborazione istituzionale in materia di sicurezza stradale, finalizzata al potenziamento dei controlli lungo la Strada Statale 7-bis, l’importante arteria che collega Capua ad Avellino, attraversando Napoli e l’area nolana.

Il tratto interessato dai controlli, situato al km 58 in prossimità del Comune di Avella, rappresenta un punto nevralgico per la viabilità locale e per le attività economiche del territorio.

Le attività di vigilanza saranno svolte dalla Polizia Locale del Comune, in collaborazione con il personale tecnico della Motorizzazione Civile del MIT e con il Centro Mobile di Revisione di Avellino.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni dei veicoli circolanti ed evitare fenomeni di concorrenza sleale nel trasporto su gomma.

La convenzione che sancisce l’avvio della collaborazione è stata sottoscritta presso la Casa Comunale di Avella, in Piazza Municipio 1, dal Presidente della Giunta comunale, Vincenzo Biancardi, e dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Salerno, Avellino e Potenza, Rocco Donato Pessolani.