Sturno, a 116 anni Zì Laurina saluta la processione e il sindaco si inchina Lucia Laura Sangenito diventata la nonnina d’Italia è stata salutata con riverenza dalle istituzioni

In occasione delle celebrazioni in onore di San Michele c'era anche lei, la mitica Zì Laurina, che con i suoi 116 anni è la donna più longeva di Italia e di Europa. In occasione della processione solenne del paese, Zì Laurina ha voluto salutare l'effige sacra del Santo patrono, che con il corteo festante ha fatto tappa davanti casa sua.

Il sindaco Di Leo: Laurina è un esempio

A guidare la marcia sacra il sindaco Vito Di Leo, e il parroco, don Alberico Grella, e altri autorevoli espo nenti delle amministrazioni del circondario presenti all'evento religioso che hanno deciso di omaggiare la signora, salutandola con tanto di inchino. «È una donna esemplare - ha detto Di Leo-, un esempio per tutti, amante della famiglia, custode delle tradizione autentiche e genuine».

Laurina la donna più longeva d'Europa

«Dobbiamo tutti ispirarci a Laurina - ha spiegato Alberico Grella, il parroco di Sturno -. Alla sua età ha voluto salutare il suo Santo, affidandogli preghiere e richieste. I ragazzi dovrebbero prendere esempio da lei». "Ha messo l'amore per la famiglia al primo posto nella sua vita. E quell'amore oggi le è ricambiato. Ha condotto pu re una vita difficile e sacrificata». Zì Laurina racconta infatti di aver trascorso gli anni più belli di gioventù nella pietraia di Frigento, un luogo di sicuro po co facile e felice per i lavorato ri del tempo, e per chi come lei doveva provvedere insieme al marito ad allevare la prole e sfamarla. Un esempio unico, una donna che in tanti vogliono conoscere per scoprire il segreto della lunga vita che, pare risieda proprio nella vita sana e ricca di amore per la famiglia.