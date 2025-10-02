Mensa scolastica: a Grottaminarda e negli altri comuni si parte e ad Ariano? La denuncia arriva da Aleandro Longhi, coordinatore comitato Sat

"L'amministrazione comunale anche quest’anno è in ritardo per la refezione scolastica. Non è neanche la prima volta che la refezione scolastica comincia a novembre, eppure tutti sanno che le scuole iniziano a settembre. Possibile che il Comune di Ariano Irpino non riesca ad indire una semplice gara di appalto nei tempi giusti?

La denuncia arriva da Aleandro Longhi, coordinatore comitato Sat (Salute, ambiente, territorio).

Sarebbe opportuno sapere nome e cognome di chi è delegato ad occuparsi delle refezioni scolastiche. Nella giunta arianese tutti tacciono.

Eppure si tratta di un appalto di circa 543mila euro che interessa

molte famiglie arianesi. I cittadini hanno diritto di sapere nome e cognome del responsabile del disservizio".