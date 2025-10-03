Grottaminarda: nuovo incontro per la stesura del Peba Invitate a partecipare tutte le associazioni attive sul territorio e i cittadini interessati

Martedì 7 ottobre, alle 15:30, nella Sala Giunta del Municipio di Grottaminarda, si terrà un nuovo incontro per la redazione del P.E.B.A. (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche).

Invitate a partecipare tutte le Associazioni attive sul territorio e tutti i cittadini interessati a portare il proprio contributo in termini di idee e proposte sull'argomento.

«Proseguiamo questo percorso intrapreso a luglio per programmare in maniera coordinata gli interventi necessari e possibili per l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici pubblici - afferma il Vicesindaco, Assessore all'Inclusione Sociale, Antonio Vitale - Già nel precedente incontro ogni intervento da parte di tecnici, associazioni, amministratori e cittadini, si è rivelato di grande interesse soprattutto in merito all'importanza di prevedere l'eliminazione non solo di barriere motorie, ma anche sensoriali e cognitive. Fondamentale poi, come ribadito in molte altre occasioni, la necessità di fare rete tra istituzioni, associazioni, famiglie, per questa ragione ho proposto un tavolo permanente per l'inclusione con tutte le parti sociali interessate».