Cervinaro: "L'umanità è sotto attacco e chi tace diventa complice" La vice presidente della provincia nel giorno della maniferstazione per la Palestina ad Ariano

"Non è più tempo di parole vuote. L’umanità è sotto attacco e chi tace diventa complice. Ma c’è una luce che si sta accendendo: ragazzi e ragazze che non vogliono più aspettare, che protestano, per difendere i diritti di tutti, la vita, la libertà, la dignità e che lottano perché la democrazia torni davvero ad essere la voce e la forza di tutte le comunità".

E' il monito della vice presidente della provincia di Avellino, scesa in piazza insieme agli studenti stamane ad Ariano Irpino per manifestare a sostegno della Palestina.

"È in loro la speranza concreta di un futuro che non vogliamo più subire. E' il momento di unirsi, di alzare la voce, di far capire che il silenzio è un crimine.

Ci stiamo finalmente svegliando da questo torpore globale che ha anestetizzato le coscienze. Per la Palestina. Per la giustizia. Per la verità. Per i giovani che lottano: siete la nostra speranza".