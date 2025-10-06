Check Up Day a Grottaminarda: domenica dedicata alla prevenzione Ecco i numeri delle visite gratuite specialistiche effettuate

Il "Check Up Day" di Grottaminarda è stato un successo di partecipazione. Una domenica mattina all'insegna della prevenzione al presidio sanitario in via Francesco Flammia.

Questi i numeri delle visite gratuite specialistiche effettuate:

60 visite cardiologiche

60 ECG - 20 eco cuore

29 visite ginecologiche

16 pap-test

12 mammografie

15 visite psicologiche

30 visite ecografiche ed endocrinologiche

12 visite nutrizionali pediatriche

17 visite diabetologiche.

La Giornata della Prevenzione si è tenuta grazie ad una grande sinergia tra Asl di Avellino, Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, Comune di Grottaminarda, Ordine degli Infermieri di Avellino, BCC di Flumeri, Pubblica Assistenza di Grottaminarda ed altre Organizzazioni di Volontariato del territorio.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco, Marcantonio Spera, dell'Assessore ai Servizi Sanitari Territoriali, Marisa Graziano e dell'intera Amministrazione che rivolgono un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario, parasanitario, amministrativo ed operativo, al Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Concetta Conte e al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Germano Perito, che hanno reso possibile l’evento, al Direttore Maria Rosaria Troisi ed infine al Presidente OPI, Rocco Cusano, che ha organizzato tutto in prima persona. Prezioso, come sempre, il contributo dei volontari dell'ANPAS di Grottaminarda.

Con questa giornata è ufficialmente ripartita la campagna di prevenzione sanitaria sul territorio con rinnovato vigore e con l’obiettivo prioritario di garantire a tutti, soprattutto alle persone fragili, il diritto alla salute.