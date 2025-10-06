Giuli e Piantedosi: "Pronti ad investire nuove risorse per l'Irpinia" Tour nelle aree interne per i due ministri della cultura e dell'interno

"Sono contento di essere ritornato in Irpinia come ministro, l'avevo conosciuta come amante del paesaggio, archeologia, cultura e arti". Lo ha detto a Mirabella Eclano, il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita al parco archeologico di Aeclanum.

"Oggi accompagnato da un irpino d'eccezione, il ministro Matteo Piantedosi, con il quale, mi sono subito trovato bene in consiglio dei ministri. Il suo amare l'Irpinia si è sposato con la mia passione. Ed eccoci qua a scoprire cose belle, tenute bene, dove investiremo risorse per valorizzare il territorio".

"Siamo qui per testimoniare l'attenzione che il Governo vuole vuole dare a questo territorio, al di là del mio personale affetto. Sono tutti step ha detto Matteo Piantedosi - che seguiremo con una molta importanza. Mirabella Eclano, ma non solo, ha tutti i requisiti nel panorama italiano della cultura. Già la candidatura è importantissima, entrare nel novero delle città che possono competere su scenari così importanti è di grande prestigio.

Piantedosi non si è sottratto alle domande sull'aspetto politico a partire dalla mancanza di un candidato irpino alle regionali. "Non era detto, ma ci sarà l'impegno e l'interesse verso questa regione, probabilmente ci saranno altri irpini presenti nello scenario della competizione. L'importante è che si cambi un po rotta e si dia maggiore importanza all'Irpinia, di quanto sia stata riservata negli ultimi dieci anni".

E alla domanda se il suo nome è ancora in gioco ha risposto così: "Assolutamente no, pensavo calcisticamente....io seguo l'Avellino in prima battuta, certo anche le regionali, un appuntamento molto importante e la cultura come diceva il collega Giuli è anche politica e fa parte della vita quotidiana. E' un grande appuntamento anche di democrazia in questa regione e quindi anche l'opportunità per i cittadini dell'Irpinia in particolare di dare il loro giudizio su quelli che sono stati gli ultimi anni e quali sono le prospettive per il futuro".

A fare gli onori di casa a Mirabella Eclano il sindaco Giancarlo Ruggiero:

"Un momento importante per noi. Tra i tre siti visitati in Irpinia figura il nostro parco archeologico. Abbiamo presentato un progetto di fattibilità tecnico ed economico che riguarda, la valorizzazione di Aeclanum. Abbiamo un'area vastissima ancora da esplorare. La salvaguardia delle opere già messe alla luce, una serie di infrastrutture, dalla pubblica illuminazione all'accessibilità ai disabili, la recinzione, espropriazione di altre aree che non sono ancora nè della provincia e nè della sovrintendenza. Un progetto abbastanza ambizioso, che riteniamo debba essere finanziato.

E' importante oggi con il parco archeologico, patrimonio mondiale dell'Unesco, creare non più un sito archeologico di serie B ma di serie A. Contiamo nei futuri investimenti, del ministero, affinchè si intervenga qui a Mirabella Eclano in maniera massiccia.