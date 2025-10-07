Sorgenti a secco: stop all'acqua anche stanotte in mezza Irpinia, ecco dove Da Frigento a Gesualdo, passando per Nusco e Parolise ecco l'elenco dei comuni interessati

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e prolungata diminuzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diversi Comuni della provincia di Avellino.

Gli orari e i Comuni interessati

La chiusura dei serbatoi avverrà dalle ore 22:00 di oggi, martedì 7 ottobre, alle ore 06:00 di domani, mercoledì 8 ottobre 2025, nei seguenti territori: Altavilla Irpina (località Gemelli), Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra e Sorbo Serpico.

Le zone coinvolte a Frigento

La stessa misura interesserà anche il Comune di Frigento, dove la sospensione idrica riguarderà le contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce, il centro urbano e le case popolari.

Interruzioni notturne a Nusco

Nel Comune di Nusco, l’interruzione notturna coinvolgerà via Ponnilo, via Macchia, via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara e via Tagliabosco.

Chiusure in programma anche a Gesualdo

A Gesualdo, la chiusura dei serbatoi interesserà le contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammie, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri.

Lavori di manutenzione a Montefredane

Infine, per un intervento programmato di manutenzione sulla rete idrica, l’Alto Calore ha disposto la sospensione dell’erogazione giovedì 9 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, nella frazione Arcella del Comune di Montefredane.