Giurano 100 nuovi vigili del fuoco: tra loro 9 irpini: ecco i nostri nuovi eroi

Ieri, presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, circa ottocento allievi del 100° corso vigili permanenti hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cerimonia, momento conclusivo del percorso formativo, ha sancito ufficialmente l’ingresso dei neo vigili del fuoco nel Corpo Nazionale.
Nuovi vigili irpini pronti ad entrare in campo
Tra i partecipanti figurano anche nove giovani provenienti da Avellino e provincia, che da oggi entreranno in servizio operativo sul territorio nazionale. Tra loro, Alessandro Romaniello, di Aiello del Sabato, che riceve l’affettuato saluto e l’augurio dell’intera comunità aiellese.
Il valore del lavoro
Il giuramento dei nuovi vigili del fuoco rappresenta un passaggio simbolico di grande valore civile, a testimonianza dell’impegno e del senso di responsabilità che contraddistingue il servizio di soccorso pubblico in Italia.