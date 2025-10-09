Frigento: perdita d'acqua da cinque giorni e nessuno interviene

"Mentre sul sito ufficiale dell’Alto Calore compaiono puntuali gli avvisi di “fuori servizio programmato” per Montefredane, Mercogliano e Mugnano del Cardinale, nessuna segnalazione riguarda Frigento, dove da cinque giorni una perdita d'acqua enorme a Piano della Croce continua a disperdere migliaia di litri al giorno sulla strada, senza alcun intervento risolutivo". Lo denuncia il comitato Uniamoci per l'acqua.
Situazione analoga ad Ariano Irpino nel rione Martiri, a Cerreto nei pressi della Strazione, lungo la strada provinciale 414 che porta a Montecalvo Irpino e a Fiumarelle. Ma l'elenco delle reti idriche colabrodo è lunghissimo.