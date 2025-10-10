Fiera dell'Immacolata a Grottaminarda: avviso pubblico per gli esercenti E' partita la macchina organizzativa comunale

E' partita la macchina organizzativa comunale per l'attesa fiera dell'Immacolata. Pubblicato dall'ente l'avviso pubblico dedicato agli esercenti che desiderano prenderne parte attiva. C'è tempo fino al 3 novembre per la presentazione delle domande.

"Anche quest’anno ci prepariamo a vivere uno degli eventi più attesi e sentiti del periodo pre-natalizio: la storica fiera dell’Immacolata, in programma come da tradizione l’8 dicembre - afferma l'assessore al commercio Franca Iacoviello - una giornata speciale che unisce il fascino del mercato tradizionale e un’atmosfera festosa e condivisa, capace di richiamare visitatori da tutta la provincia di Avellino e non solo.

L’evento è da sempre un’occasione per ritrovarsi, condividere, riscoprire le proprie radici. Bancarelle, prodotti tipici e accoglienza fanno da cornice a una manifestazione che conserva intatto il suo valore identitario, trasformando Grottaminarda in un punto di riferimento per l’intera Irpinia. Vi aspettiamo numerosi".

Gli operatori interessati dovranno presentare le istanze utilizzando esclusivamente il modulo allegato all'avviso, scaricabile dal sito istituzionale: https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/avviso-pubblico-per-gli-esercenti-interessati-a-partecipare-alla-fiera-dell-immacolata?type=3 , ed inviare mediante

pec all'indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it o attraverso la consegna a mano presso l’ufficio protocollo del municipio in via Alcide De Gasperi.