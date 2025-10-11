Ariano: riparazione a Cardito dopo la denuncia del comitato Uniamoci per l'acqua Lavori in corso da stamane su disposizione dell'alto calore

"Tanto tuonò che piovve". Dopo la denuncia del comitato Uniamoci per l'acqua di Grottaminarda, riparazione in corso da stamane ad Ariano Irpino nel popoloso rione Cardito, lungo la statale 90 delle puglie, all'altezza della traversa che porta alla Comunità Montana Ufita.

Escavatore e operai sul posto su disposizione urgente da parte della presidenza dell'alto calore servizi. Lo scavo è stato già praticato, individuato il guasto e si è in attesa della riparazione della condotta da parte della ditta incarocata dall'ente.

La perdita era in atto da mesi. C'è voluta una forte presa di posizione del comitato, dei suoi attivisti e della stampa, non solo da parte nostra, ognuno ha fatto la sua parte, per sensibilizzare l'alto calore ad intervenire.