Foggia, in lutto il Santuario dell'Incoronata: cordoglio del sindaco di Ariano La scomparsa di don Gernaldo Conti

Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Enrico Franza per la morte di don Gernaldo Conti a Foggia. 83 anni di cui 54 di sacerdozio faceva parte della Provincia "Madre della divina provvidenza" di Roma.

Dal 1996 al 2002 è stato rettore del Santuario dell’Incoronata di Foggia, dove ha poi continuato il suo ministero, nel 2005 dopo essersi leggermente ripreso da una ischemia cerebrale che lo aveva colpito a Roma. Ha sempre avuto a cuore il Santuario della Madonna nera e le sua la tradizione legata al miracolo dell'apparizione.

La tradizione ci riporta al 1001, quando il conte di Ariano Irpino, durante una battuta di caccia, vide limpidissima l'immagine della vergine nera insieme al pastore Nicola Stazzacappa.

Fu allora che il nobile conte arianese, per rendere omaggio alla madonna, fece costruire una piccola cappellina divenuta poi il grande Santuario dell'Incoronata, meta ogni giorno di tantissimi pellegrini da ogni parte.

Ogni anno Ariano è presente alla celebrazione rievocativa, l'ultima domenica di aprile. (Clicca qui per rivedere il video) con l'amministrazione comunale, il gonfalone della città, la polizia municipale e la tradizionale donazione dell'olio votivo alla Madonna.