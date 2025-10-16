Aiello del Sabato, muore imprenditore 55enne: Addio Felice, proteggici da Lassù Oggi i funerali dell'imprenditore 55enne Felice Ruggiero che si è spento al Moscati di Avellino

Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Felice Ruggiero, imprenditore 55enne, di Aiello del Sabato, che si è spento ieri presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dopo aver lottato contro una tragica malattia. Il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, ieri mattina ha scritto un post per ricordare Felice, raccogliendo sentimenti condivisi della comunità irpina. Amato, stimato, particolarmente caro a tantissimi iripini, Felice lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi familiari, parenti e amici.

"Ho un magone nel cuore"

"Ho un magone nel cuore. Caro Felice, hai combattuto come un leone, con la tua famiglia sempre accanto - ha detto il sindaco Gaeta -. Uscendo dall’ospedale, avevo fissa nella mente la tua immagine, il tuo volto nel giorno del tuo compleanno. La gioia di vederti sorridere, di averti tra noi, di festeggiare tutti insieme quella sorpresa piena d’amore. Ti sei guadagnato ogni gesto d’affetto, ogni abbraccio, ogni lacrima. Rimarrai sempre con noi, Felice".

L'ondata di dolore sui social, i funerali

In queste ore i social sono travolti da una incredibile ondata di cordoglio per la morte del 55enne, particolarmente amato ad Avellino e provincia. Originario di Aiello del Sabato Felice Ruggiero, titolare con i suoi fratelli della Fgm impianti tecnologici, si è spento al Moscati. I funerali si terranno oggi alle 15.30, presso la chiesa della Santissima Natività di Aiello del Sabato. Il feretro partirà da Onoranze Funebri Irpinia a Torrette di Mercogliano alle ore 15.

Della Sala: dolore immenso

"La dipartita di Felice lascia nella nostra comunità un dolore immenso e un vuoto incommensurabile, ma allo stesso tempo ci insegna ad amare la vita come ha fatto sempre il nostro adorato Felice. Felice ha sempre amato la vita, nel bene e nel male. Caro Felice,hai fatto della tua storia un capolavoro e continuerai a farlo da Lassù". Racconta commossa su facebook Connie della Sala. Anche il consiglio direttivo della Società Agricolo Operaio di Aiello del Sabato annota: "Il consiglio direttivo e tutti i soci si uniscono al dolore per la perdita del caro Socio Felice Ruggiero ed esprimono sentimenti di vicinanza e cordoglio ai familiari tutti. Felice, vogliamo ricordarti così: affacciato sul mare che amavi tanto, con il tuo sorriso incoraggiante, gli occhi pieni di gioie per i tuoi familiari ed il pensiero attento per l'azienda di famiglia."

Felice Augusto Ruggiero lascia la madre Giuseppina, i fratelli Ferdinandina, Giovanni e Marco, la compagna Sara, le cognate, gli adorati nipoti, gli zii, i cugini e i parenti tutti.