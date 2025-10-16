Giura fedeltà alla Patria, Francesca prima donna Carabiniere di Altavilla Irpina Onore a Francesca Coscia

Amministrazione comunale e l’intera comunità di Altavilla Irpina hanno espresso un sentito augurio e un profondo ringraziamento a Francesca Coscia, che ha da poco giurato fedeltà alla Patria entrando ufficialmente a far parte dell’Arma dei Carabinieri.

La giovane rappresenta un motivo di orgoglio per il paese, non solo per l’impegno e la dedizione che l’hanno condotta a questo traguardo, ma anche perché è la prima donna carabiniere nata ad Altavilla Irpina.

Nel messaggio diffuso dal Comune si sottolinea la soddisfazione della cittadinanza per un risultato che unisce valore personale e significato collettivo. «A lei – si legge nella nota – vanno i nostri complimenti più sinceri e l’augurio di una carriera luminosa, vissuta sempre con lo stesso senso del dovere, della giustizia e dell’amore per il Paese che oggi ha giurato di servire».

Il giuramento di Francesca Coscia segna così un passaggio simbolico per la comunità altavillese, che vede in questa giovane carabiniera un esempio di dedizione al servizio dello Stato e un segno concreto del legame tra il territorio e le istituzioni nazionali.