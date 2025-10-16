Ariano: torna a cedere la strada di corso Vittorio Emanuele Informata dell'accaduto l'area tecnica comunale

Torna a cedere la strada di corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, lato ingresso pronto soccorso.

E' successo stamane, in questa giornata di pioggia no stop. Si tratta di una ennesima voragine in un tratto già noto.

Negli anni scorsi, poco distante da qui rimase coinvolto in un incidente anche un pullman dell'Air finito nella profonda apertura del terreno.

Sul posto è giunta con immediatezza una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti hanno prontamente informato l'area tecnica per effettuare un sopralluogo e gli opportuni interventi di messa in sicurezza. La zona è stata al momento transennata.