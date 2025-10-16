Ariano: mancata raccolta rifiuti e incività nel rione Martiri Ecco che cosa succede

Disordine misto ad inciviltà e mancata raccolta da parte degli addetti ai lavori. La segnalazione ci arriva dai residenti di rione Martiri ad Ariano Irpino. Siamo alle spalle della chiesa, lungo la strada che porta a via Vinciguerra.

"L'erba qui provvediamo a tagliarla noi, a nostre spese, altrimenti qui sarebbe una foresta. C'è chi passa, guarda e fa finta di nulla. Da un lato va detto, il problema è legato all'inciviltà, dall'altro e questo capita spesso, i bidono non vengo svuotai da chi di competenza.

Domanda. Quanto durerà ancora questo scempio nel nostro rione? Ci auguriamo di venirne presto a capo.