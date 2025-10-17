Ariano, Casavetere: cinghiali a volontà e acqua che si spreca a non finire "I cinghiali stanno distruggendo tutto e non riusciamo neppure ad uscire di casa"

"Cinghiali a volontà e acqua che si spreca a non finire". Non ci facciamo mancare nulla in contrada Casavetere ad Ariano Irpino".

E' il grido di protesta degli abitanti del luogo: "L'alto calore viene, ripara e dopo poco tempo siamo di nuovo punto e a capo. Non sappiamo più a chi rivolgerci. I cinghiali stanno distruggendo tutto e non riusciamo neppure ad uscire di casa. E' davvero assurdo.

Siamo poche famiglie, ma questo non vuol dire che dobbiamo restare con i nostri problemi, in via Casatevere 52 abbandonati da tutti. Evidentemente, l'importante è pagare le tasse...."