Giornate irpine della prevenzione: tappa a Montella Iniziativa promossa dall'ordine delle professioni infermieristiche di Avellino

Prosegue il progetto di sanità di prossimità promosso dall’ordine delle professioni infermieristiche di Avellino, con la seconda tappa delle “Giornate irpine della prevenzione”, in programma domani, domenica 19 ottobre 2025 a Montella, al parco pubblico “E. e C. De Marco”.

Dopo il grande successo della prima giornata a Grottaminarda, che ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini e professionisti, l’iniziativa continua il suo percorso sul territorio irpino con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione, all’educazione alla salute e alla promozione del benessere.

Nel corso della mattinata saranno disponibili diversi medici, eccoli elencati, per visite gratuite specialistiche in diversi ambiti:

• Cardiologico (con Ecg ed Eco-cuore): Francesca Ianni, Francesco Rotondi, Michele Tedeschi.

• Ginecologico: Mario Ardovino, Emanuele Amabile, Lucia Sandullo.

• Endocrinologico: Genoveffa Pizza.

• Diabetologico: Patrizia Savino.

• Ematologico: Silvestro Volpe.

• Nefrologico: Pasquale Zamboli.

• Psicologico: Carmine Sabatino.

• Geriatrico: Nicola Vargas, Federico Ruggiero, Immacolata Alviggi, Alessandro Carrafiello, Filomena Forino.

• Nutrizione Pediatrica Marzia Manilia.

Saranno inoltre presenti le unità mobili dell’Asl di Avellino per gli screening oncologici gratuiti di:

• Cervice uterina (Pat test per donne 25-64 anni)

• Mammella (mammografia per donne 50-69 anni)

• Colon-retto (distribuzione test per SOF a uomini e donne 50-69 anni)

L’evento prevede anche un gazebo informativo sulla donazione degli organi, curato dal coordinamento trapianti Asl Avellino, e la partecipazione delle associazioni Isal - ricerca sul dolore, Fratres - donatori di sangue, e delle aziende sanitarie e farmaceutiche del territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’ordine delle professioni infermieristiche di Avellino, con il patrocinio e la collaborazione dell’Asl di Avellino, dell’Aorn San Giuseppe Moscati, del comune di Montella e della Bcc di Flumeri.

"Le giornate irpine della prevenzione vogliono essere un progetto continuativo di prossimità, che porta la salute tra le persone, unendo le competenze dei professionisti e la collaborazione delle istituzioni - dichiara Rocco Cusano, presidente dell’Opi Avellino - ringraziamo i direttori generali Maria Concetta Conte (Asl Avellino) e Germano Perito (Aorn Moscati), per l’impegno costante e per l’apporto di strumentazioni e risorse umane, insieme all’amministrazione comunale di Montella per l’accoglienza e la collaborazione, nonché la pasticceria Perullo Di Sara Pascale e Lucia Perullo e Acca Software. Un ringraziamento speciale anche a tutto il personale, infermieristico e medico, che con professionalità e dedizione rende possibile questa iniziativa".

Le prenotazioni sono già attive presso la farmacia Santissimo Salvatore di Montella in via del corso, 47/49 – 0827 69678 per le visite oppure tramite la centrale screening oncologici Asl Avellino allo 0825.292029 per gli screening delle unità mobili.