Ariano, popolazione esasperata: "Chi ha ordinato di togliere l'acqua alle 17?" L'appello dei cittadini e gestori di locali pubblici

L'ultimo week end è stato a dir poco drammatico ad Ariano Irpino per numerose famiglie e gestori di attività commerciali. Bar, ristoranti e locali notturni a causa della sospensione idrica.

"E' inconcepibile e assurdo togliere l'acqua nelle case già alle 17.00 di pomeriggio, senza la possibilità di poterci lavare o di ospitare amici a cena - ci dice una donna da rione Martiri, come sempre da anni il quartiere più colpito - per non parlare dei locali pubblici. Ne sanno qualcosa lavapiatti e baristi. E' caos totale".

Da qui l'appello: "A nome di tutte le attività di ristorazione, bar e locali notturni di Ariano Irpino, chiediamo all'alto calore e alle autorità competenti un intervento urgente:

È possibile evitare di togliere l’acqua nelle sere del fine settimana? In una città già penalizzata dal traffico e da tante difficoltà, i locali sono un motore fondamentale dell’economia e della vita sociale.

Ma senza acqua, è impossibile lavorare: ci sono disagi per clienti, danni economici e problemi igienico-sanitari. Chiediamo rispetto per chi lavora, investe e tiene viva la città. Almeno nei weekend, non togliete l’acqua di sera!"

Una domanda da parte dei cittadini rivolta alla presidenza dell'alto calore: "Siete a conoscenza che l'acqua ultimamente ad Ariano Irpino viene tolta già dalle 17.00? O si tratta di iniziative arbitrarie e non concordate con l'ente?