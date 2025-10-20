Pro Loco Montemiletto, ecco le nuove nomine L'assemblea

Si è tenuta in data 19 ottobre l’Assemblea dei Soci dell’associazione Pro Loco Mons Militum APS, convocata per il rinnovo degli organi sociali, in linea con le previsioni statutarie e la volontà di proseguire con rinnovato slancio le attività culturali e sociali, che da anni caratterizzano l’operato dell’associazione sul territorio.

L’Assemblea ha riconfermato alla Presidenza Florindo Garofalo, rinnovandogli la fiducia per un nuovo mandato alla guida dell’associazione.

Contestualmente, sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

Fanno parte del nuovo Consiglio:: Ronald Polchowski: Vice Presidente, delegato al turismo, alla Bibloteca; Antonio Pisani Tesoriere, delegato al Servizio Civile ed al Rapporto con Enti e Associazioni; Serena Maffettone: Segretaria, delegata ai Tesseramenti e Convenzioni, Rapporto con Enti; Emiline Trombetta: delegata agli Eventi, Convenzioni e Tesseramenti e Acquisti; Pietro Fina delegato agli Eventi e agli Acquisti; Gianmarco Sarro: delegato alle Sedi, Tesseramenti e convenzioni; Miriam Puzo: delgata al Servizio civile, Magazzino e Inventari; Mario Pio Musto: Revisore dei conti, delegato al Turismo e Bandi e Progetti; Umberto Petrillo: delegato a Magazzino e Inventario, Sedi; Claudia Genito: delegata a Biblioteca e Comunicazione. Il Presidente Garofalo ha ringraziato i soci per la fiducia espressa e ha sottolineato l’importanza della continuità unita al rinnovamento: «Il nostro lavoro continua, con uno sguardo rivolto al futuro e radici ben salde nella comunità. L’obiettivo resta quello di costruire spazi di cultura, inclusione e partecipazione, insieme.»