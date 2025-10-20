Esplode l'autunno sul Laceno: lo spettacolo è mozzafiato Foto virali sui social

"L'Autunno è arrivato prepotentemente sull'Altopiano del Laceno. L'esplosione di colori sta regalando un'atmosfera di quiete e di serenità e il nostro Carmine , questa mattina, ne ha approfittato per regalarci queste stupende immagini". Con un post corredato da splendide foto la pagina social Laceno posta immagini dell'autunno sull'Altopiano di Bagnoli Irpino. Colori caldi, intensi e maestosi hanno letteralmente invaso l'Altopiano tra lago e montagna regalando paesaggi da cartolina.