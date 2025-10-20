Condotte colabrodo e rubinetti a secco da oggi pomeriggio: "Sembra un dispetto" L'indignazione della gente ad Ariano

L'acqua scorre a volontà a Valdugliano lungo la strada che porta a località Orneta ad Ariano Irpino, dove insiste più di una perdita e nelle case il calvario, "quasi come un dispetto" ormai, affermano in cittadini è iniziato oggi prima del solito.

"Dalle 15.30 siamo a secco, oggi l'alto calore si è superato. A mala pena siamo riusciti a lavare i piatti. Non se ne può più". E ci sono operai che torneranno tra poco da lavoro senza la possibilità di potersi fare neppure una doccia".

Protesta da località Trave: "Ci sono ammalati in difficoltà nelle case, l'acqua per noi è fondamentale." Una situazione dunque estremamente difficile. Viene rivolto un appello alle forze politiche ormai in campagna elettorale a farsi sentire. "Non venire nelle nostre case solo per chiederci voti".