Ariano, rione Martiri: Barbara resta ancora prigioniera in casa L'area tecnica ha effettuato le verifiche necessarie, stilato un preventivo ma i lavori non partono

Siamo stati prudenti nel non cantare subito vittoria e lo saremo fino all'ultimo, fino a quando non vedremo con i nostri occhi in funzione l'ascensore.

Si lavora per risolvere il caso ma l'attuale realtà dei fatti è una sola: Barbara Urzula Gajda, 73 anni, ammalata e invalida è ancora prigioniera in casa, in una palazzina di rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino. Rivedi cliccando qui la sua storia da ottopagine e poi finita sotto i riflettori provinciali e nazionali. .

L'area tecnica ha effettuato le verifiche necessarie e dopo aver raccolto una serie di elementi e documentazione ha stilato un preventivo. La spesa per riparare l'impianto è pari da euro 4.600,00 oltre le successive verifiche per garantirne la continuità di esercizio. I tempi? Non è dato saperlo al momento. E intanto l'inverno avanza e anche un altro Natale. Ce la faremo entro il 2025 a mettere la parola fine su questa vicenda?

Che non si ripeta la triste storia di tanti anziani proprio di questo quartiere, morti uno dopo l'altro negli anni 90-2000 con quel desiderio nel cuore della ricostruzione dei loro alloggi avvenuta nel 2015. Non li hanno purtroppo mai visti!