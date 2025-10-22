Ariano, bus troppo piccoli e studenti ammassati: problema risolto L'intervento del comune sulla tratta San Liberatore-Aquasalza

Numerose sono state le segnalazioni giunte agli uffici comunali e agli amministratori locali riguardanti i mezzi di trasporto Amu, risultati troppo piccoli e spesso soggetti a sovraffollamento nelle tratte che interessano la contrada San Liberatore e Acquasalza.

A seguito di tali sollecitazioni, da domani, dopo l’intervento di manutenzione stradale effettuato dagli operai dell’ufficio tecnico Comunale, sarà possibile garantire il transito di mezzi di dimensioni maggiori, in grado di assicurare un servizio di trasporto adeguato agli studenti che ogni giorno si recano a scuola.

Le segnalazioni sono state portate all’attenzione dell’amministrazione dalla consigliera Marisa Scarpellino, dalla delegata all’Istruzione, la vicesindaca Grazia Vallone e dall’assessore all’ambiente e al patrimonio Toni La Braca.

Quest’ultimo, dopo diversi sopralluoghi effettuati con i tecnici dell’Amu e dell’ufficio tecnico, ha comunicato che da domani sarà possibile effettuare la tratta San Liberatore con mezzi più grandi e adeguati al numero elevato di studenti.