Sorgenti a secco: comuni senz'acqua stanotte in Irpinia Ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 24 Ottobre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE; SAN MICHELE DI SERINO (rurale); SIRIGNANO. Altavilla Irpina (Gemelli e Catena), Capriglia irpina (via Cioppoli, via Breccelle, via Campilongo, via Cesine, via Molinelle, via Fasoni, via Ischia, via Muschio), Grottolella, Parolise, San Potito Principato Ultra, Sorbo Serpico. Frigento (Case popolari, Contrade Pagliara, Mattine, San Marco, La Quarta, Piano della Croce); Gesualdo (Contrade Ariella, Carpignano, Torre Dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo Del Gaudio e via Dante Alighieri); Lioni; Paternopoli (Centro abitato, Contrade: Piana Del Bosco, Bovane, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto e zone limitrofe); Sant’Angelo Dei Lombardi ( Centro abitato, Casa Circondariale, zone limitrofe, contrada San Francesco); Sturno. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it. Per casi di effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.