Ariano: Festa di dedicazione della Basilica Cattedrale

Festa di dedicazione della Basilica Cattedrale di Ariano Irpino. Un evento straordinario celebrato con una messa presieduta dal Vescovo Sergio Melillo.

"Oggi ricorre la festa della dedicazione della cattedrale, chiesa madre della nostra diocesi. In questo giorno preghiamo per le comunità sparse in questo verdeggiante e bellissimo territorio. Grazie a quanti si sono uniti alla mia lode e al ringraziamento dalle vostre comunità parrocchiali.

Puntuale la descrizione su Irpinia.info: "La cattedrale arianese, dedicata alla Vergine Assunta nel corso dei secoli ha subito diversi rifacimenti, essendo stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti.

Sulla facciata cinquecentesca sono raffigurati due dei Patroni della città, Sant'Ottone e Sant'Elziario. La chiesa presenta all'interno tre navate e custodisce molte opere d'arte".