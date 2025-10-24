Fede e devozione a San Michele Arcangelo: Ariano protagonista sul Gargano E' stato anche quest'anno un giorno speciale, carico di emozioni

E' stato anche quest'anno un giorno speciale, carico di emozioni il tradizionale pellegrinaggio da Ariano a Monte Sant'Angelo sul Gargano organizzato come sempre in maniera impeccabile da Michele Dotolo. Un appuntamento ormai consolidato negli anni spinto dalla forte fede e devozione a San Michele Arcangelo. Clicca qui per rivedere il reportage di Ottopagine targato 2018 in occasione del Press tour “Sulle tracce di San Michele Arcangelo: tra grotte, cammini e leggende”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia. Particolarmente interessante e puntuale la descrizione dei luoghi da parte della guida turistica Maria Pia Borda.

"Il pellegrinaggio - ha detto don Alberto Lucarelli - non solo un modo diverso di trascorrere una giornata, un semplice week end, ma un giorno particolare di grazia.

L'Arcangelo San Michele infatti ci ricorda la scelta fondamentale di Dio che noi sempre dobbiamo operare nella vita con la mente e il cuore, con la fede e le opere. Già la parola Michele, che significa "Chi come Dio", ci richiama al primato che Dio deve avere nella nostra vita.

Perseverare nella preghiera anche quando pare che il Signore non ci ascolti e se ciò che chiediamo è una cosa buona proprio con il nostro insistere, il Signore ce la concederà".