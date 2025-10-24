Festival della Prevenzione all'Abbazia del Goleto screening gratis per la salute Sabato 25 e domenica 26 ottobre presso la suggestiva Abbazia del Goleto

Il Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi, Hirpinia, Goleto promuove il “Festival della Prevenzione”, un’iniziativa dedicata alla salute e al benessere della comunità, che si terrà sabato 25 e domenica 26 ottobre presso la suggestiva Abbazia del Goleto.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e dall’Arcidiocesi locale, è organizzato in collaborazione con numerose associazioni di volontariato e nasce con l’obiettivo di favorire l’accesso alla prevenzione sanitaria per tutti i cittadini del territorio.

Durante le due giornate, medici specialisti offriranno consulenze e screening gratuiti in diverse discipline mediche, tra cui cardiologia, dermatologia, ginecologia, senologia, pediatria, pneumologia e molte altre.

Il messaggio della prevenzione medica è fondamentale per promuovere uno stile di vita sano, ridurre l’incidenza delle malattie croniche e garantire un uso più sostenibile delle risorse sanitarie. Attraverso campagne di sensibilizzazione e controlli accessibili, il Rotary intende incoraggiare comportamenti salutari, individuare precocemente patologie oncologiche e cardiovascolari, e migliorare la qualità e l’aspettativa di vita. Un’attenzione speciale sarà rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni, per sviluppare sin dalla tenera età la consapevolezza dell’importanza della cura della propria salute.

Sabato 25 ottobre sarà dedicato anche a un focus sulla campagna antifumo, con il counseling della psicologa dott.ssa Loredana Aiello, mirato a debellare il fumo, una delle principali cause di numerose malattie croniche.

La mattina di domenica 26 ottobre sarà dedicata al tema “Il cuore nelle tue mani”, con formazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulla prevenzione cardiovascolare, grazie anche al contributo degli operatori della Misericordia.

Il “Festival della Prevenzione” incarna pienamente lo spirito di servizio rotariano, volto a costruire legami di solidarietà, amicizia e collaborazione tra cittadini, professionisti e realtà associative locali.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

La Presidente del Rotary Club, dott.ssa Stefania Di Cicilia, insieme a tutti i Soci, esprime un sentito ringraziamento ai Padri Benedettini dell’Abbazia del Goleto, al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, all’Arcidiocesi e a tutte le Associazioni coinvolte per il prezioso sostegno e l’impegno che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.