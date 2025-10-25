Nuove tecnologie e strategie terapeutiche nelle aree interne: Ariano è avanti Un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in cardiologia

Nuove tecnologie e strategie terapeutiche, un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle più recenti innovazioni in cardiologia. Esperti a confronto ad Ariano Irpino all'Incontro ricevimenti, nel corso dell'annuale appuntamento "Nel cuore del tricolle".

A fare gli onori di casa il responsabile scientifico, Vittorio Ambrosini, direttore dell'Uoc cardiologia Utic del presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

"L'obiettivo è quello di portare la cardiologia nelle aree interne. L'Asl di Avellino che è molto attenta a tutto ciò, le segue molto bene e fornisce un servizio che risponde alla domanda di sanità dei cittadini di questo distretto".

Nel segno della continuità dopo la grande opera di Gennaro Bellizzi, con le nuove sfide dell’ospedale di Ariano Irpino in cardiologia.

"Abbiamo fatto dei numeri veramente importanti da quando abbiamo aperto il nuovo centro, il 4 giugno 2024. Abbiamo doppiato, quelli che sono i numeri richiesti per giustificare l'esistenza di un centro Abb rete Ima quali noi siamo. Siamo molto avanti.

Attenzione rivolta alle morti improvvise. E di pochi giorni fa l’ultimo decesso nel cuore del tricolle.

"Siamo sempre molto attenti a questo, le morti improvvise poi è un capitolo a parte, che riguarda molte patologie cardiovascolari, ma ci sono tante altre, le patologie valvolari, vascolari, coronaropatia. E noi siamo pronti a rispondere a tutti questi bisogni di salute da parte della popolazione".

In sintesi, l'obiettivo delle due giornate scientifiche e formative

"Migliorare la gestione dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari, ottimizzare gli outcomes e ridurre il rischio di eventi avversi attraverso l’adozione delle migliori pratiche e strategie terapeutiche. Con un ampio panel di esperti e una solida base scientifica, il convegno intende anche favorire l’integrazione delle diverse discipline cardiologiche, promuovendo una medicina sempre più integrata e innovativa".