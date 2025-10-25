Ariano abbraccia il rosa. La forza della prevenzione. Amos in campo in collaborazione con il comune e Aios. L'appuntamento è per venerdì 31 ottobre dalle 17.00 alle 20.00 nel centro pastorale San Francesco di Ariano Irpino.
Visite mediche gratuite. Visite senologiche con in medici Carlo Iannace, Giuseppe Amaturo e Maria Luisa Di Cecilia. Ecografie Michele Capozzi.
Prenotazione obbligatoria. Si potrà farlo sul sito dell'associazione www.amosarianoirpino.it
"Grazie a tutti, insieme uniti da un unico colore, trasformeremo il nostro paese in un abbraccio rosa".