La cometa C/2025 A6 Lemmon immortalata ad Ariano, Franza:"Grazie Francesco Lops"

Astrofili e osservatori lo avevano annunciato: la cometa C/2025 A6 Lemmon, sarà visibile in Italia tra la fine del mese di ottobre e inizio novembre 2025, nelle ore serali poco dopo il tramonto. E così è stato.
Ad immortalarla è stato Francesco Lops, attivissimo carabiniere in servizio alla compagnia di non nuovo a simili imprese.
Nell'ottobre dello scorso anno, esattamente dodici mesi fa, dallo storico rione Tranesi sempre ad Ariano Irpino, tra il fascino della bella dormiente del Sannio fu la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas a finire dell'obiettivo di Lops.
"Buonanotte, Ariano. Una cometa brilla nei nostri cieli. Grazie per la preziosa immagine Francesco Lops". Le parole del sindaco Enrico Franza.
La scoperta della cometa Lemmon risale al 3 gennaio 2025 ad opera dell'osservatorio del Mount Lemmon in Arizona. Periodo orbitale: ripasserà sulla terra "se Dio vorrà" tra circa 1150 anni.