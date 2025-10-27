Ariano: richiesta di una tettoia esterna per il trasporto ammalati in ospedale L'appello da parte dei volontari al direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Concetta Conte

E' stato fatto tanto, anzi tantissimo per dare un volto dignitoso alla struttura ospedaliera Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino ma c'è una richiesta che nessun direttore generale o sanitario negli anni è riuscito a realizzare. Quella di una tettoia esterna che possa consentire soprattutto nei mesi invernali, un trasporto agevole, al riparo dalle intemperie agli ammalati che vengono trasportati con ambulanze e auto dalle varie associazioni di volontariato.

Il disagio è notevole

Capita spesso di notare volontari e accompagnatori in forte difficoltà, muniti di ombrelli imbattersi in quel breve tratto di strada prima di giungere alla porta fortunatamente scorrevole del secondo ingresso, per intenderci lato Padre Pio ed ex pronto soccorso.

L'appello urgente

Non è impresa difficile realizzare un'opera del genere. Viene rivolto un appello al direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Concetta Conte, affinchè possa essere presa a cuore questa richiesta che arriva da persone fragili, dializzati, anziani che meritano rispetto e dai volontari. E conoscendo la sensibilità umana del neo direttore siamo certi che potrà inserire tra le priorità della struttura anche questa richiesta.