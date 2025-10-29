Montella, adotta un cane del canile comunale: previsto uno sconto sulla tari

Arriva la lodevole iniziativa del comune irpino per ridurre le spese del comune e il randagismo

montella adotta un cane del canile comunale previsto uno sconto sulla tari
Montella.  

di Paola Iandolo 

Stamane il Consiglio comunale di Montella ha approvato all’unanimità l’introduzione di un’agevolazione per chi adotta un cane del canile comunale. Compilando un’apposita domanda e rispettando alcune prescrizioni, si potrà ottenere una agevolazione sulla TARI sino a 300 euro all’anno per 5 anni.

L’adozione è una scelta di civiltà e di sensibilità, ma allo stesso tempo contribuisce a ridurre le spese a carico del Comune per il mantenimento dei cani in canile. Un piccolo passo nella lotta al randagismo.

Ultime Notizie