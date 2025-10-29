Ariano, donna ammalata e invalida senza ascensore: primi interventi tecnici La situazione è in evoluzione

La vicenda dell'ascensore guasto nel rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino che sta causando disagi enormi ad una donna di 73 anni, ammalata e invalida, finita sotto i riflettori nazionali dopo la nostra denuncia. Leggi qui.

La situazione è in evoluzione. Dopo l'ultimo sopralluogo del sindaco Enrico Franza insieme ai tecnici del comune è stato dato incarico alla ditta Ceima ascensori di Benevento, che nel pomeriggio ha effettuato con grande professionalità una serie di verifiche tecniche al fine di venirne a capo.

"Siamo qui per risolvere il problema e rendere al più presto fruibile l'impianto". Queste le rassicurazioni. Il comune ha fatto sapere dal canto suo attraverso l'area tecnica che si è in attesa dei pezzi di ricambi che sono stati già ordinati. Una volta nelle disponibilità degli addetti ai lavori, si provvederà nell'immediato alla messa in esercizio dell'impianto.

Discreta Barbara Urzula Gajda, ha assistito alle operazioni con fiducia: "Speriamo bene, grazie a quanti si stanno adoperando per risolvere questa problematica". A sperare insieme a lei anche le amiche del cuore nel quartiere: "Non vediamo l'ora che questa storia abbia un lieto fine e confidiamo negli operai affinchè possano regalare al più presto a Barbara la gioia di poter utilizzare quell'ascensore negato da ben due anni".