Nomine del vescovo Sergio Melillo nella diocesi di Ariano-Lacedonia: eccole

"La nostra Chiesa diocesana, guidata con amore dallo Spirito Santo, vive un tempo di rinnovamento non solo nel tessuto delle comunità parrocchiali ma anche nei servizi diocesani per la pastorale. Con cuore di padre rinnovo la gratitudine a chi, con impegno e zelo, ha coordinato i vari servizi pastorali negli anni.
Il cammino sinodale delle Chiese in Italia ci chiede di continuare a compiere scelte coraggiose, sapienziali e profetiche per essere sempre più "discepoli missionari" in un cambiamento d'epoca". Lo scrive il vescovo della diocesi di Ariano Irpino Sergio Melillo.
"In quest'ottica ho provveduto a rinnovare, come già vi ho condiviso, alcuni servizi diocesani con i relativi incaricati".
Eccoli nei dettagli:
Servizio diocesano per la catechesi: don Gaetano Famiglietti.
Pastorale della salute e assistente del Cvs: don Antonio Biondi.
Pastorale sociale e del lavoro: don Roberto Di Chiara.
Famiglia: Antonio De Gruttola e Marilena Macchione.
Pastorale giovanile-vocazionale: don Vincenzo Losanno e don Nico Santosuosso.
Tutela dei minori: don Gerardo Ruberto.
Formazione del diaconato permanente: don Carmine Santoro.
Unione apostolica del clero, Uac: don Michele De Vincentis.
I nuovi incarichi inizieranno a partire da domenica 30 novembre, prima di avvento, insieme al servizio del vicario generale don Rosario Paoletti, durante la celebrazione di inizio anno pastorale diocesano in programma nella Basilica Cattedrale alle ore 18:30.
Melillo: "Vi chiedo di essere presenti in Cattedrale. Accompagni il nostro cammino la Beata Vergine Maria, Madre della Speranza".