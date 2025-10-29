Seconda laurea per il vice questore Giulio Masini: le congratulazioni di Ariano "Prerogative sindacali nel comparto sicurezza: il caso della polizia di Stato"

"Prerogative sindacali nel comparto sicurezza: il caso della polizia di Stato". E' il titolo della tesi, con votazione 110 e lode conseguita dal vice questore Giulio Masini, dirigente del commissariato di polizia di Ariano Irpino dal settembre 2024. Si tratta della seconda laurea per l'attento e validissimo funzionario, raggiunta all'Università degli studi del Molise Unimol, in economia, scienze politiche e delle istituzioni europee.

E' un traguardo importante che fa onore alla polizia e alla città del tricolle che sta apprezzando il lavoro silenzioso, intelligente e concreto del vice questore.

"La responsabilità che muove ciascuno di noi nella consapevolezza dei ruoli sociali e professionali ricoperti - ha detto Masini - porta a ricercare di migliorarsi sempre, a cercare di superare i propri limiti per dare a sé stessi e agli altri nuovi stimoli con la determinazione di sempre alla nostra amata comunità". Al dirigente Giulio Masini, le più vive congratulazioni anche da parte nostra.