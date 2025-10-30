Ariano, ognissanti e defunti: ecco tutti gli orari delle messe al cimitero Penultimo giorno di novena alle anime sante del purgatorio nella cappella cimiteriale

Penultimo giorno di novena alle anime sante del purgatorio nella cappella cimiteriale Santa Maria della Ferma di Ariano Irpino e afflusso già particolarmente intenso nel cimitero arianese.

Ecco il calendario delle celebrazioni della solennità di Ognissanti e commemorazione dei defunti nelle giornate 1 e 2 novembre.

Orario sante messe 1 novembre

Ore 8.00 don Gaetano Famiglietti

Ore 9.00 don Carmine Santoro

Ore 10.00 don Marco Ulto

Ore 11.00 don Antonio Ferardo Lo Conte

Ore 12.00 don Apolliner

Ore 16.00 Monsignor Alberto Lucarelli

Ore 17.00 Monsignor Costantino Pratola

Ore 18.00 Monsignor Antonio Blundo

Ore 19.00 don Paolo Gummala

2 novembre

Ore 8.00 don Daniele Palumbo

Ore 9.30 Vescovo Sergio Melillo

Ore 10.30 don Nico Santosuosso

Ore 11.30 don Antonio Surdi

Ore 12.30 don Ottone Morra

Ore 16.00 don Vincenzo Losanno

Ore 17.00 don Marcellino

Ore 18.00 Monsignor Costantino Pratola

Ore 19.00 don Paolo Gummala

Orari di ingresso e uscita a partire da oggi giovedì 30 ottobre 2025

Mattina dalle 8.00 alle 12.00. Pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Sabato 1° e domenica 2 novembre: orario continuato dalle 8.00 alle 20.00.

Il comune intanto su disposizione del sindaco Enrico Franza attraverso un'apposito avviso a firma del servizio patrimonio ha disposto la sospensione dei cantieri all'interno del cimitero, lavori edili e pitturazione delle tombe fino al 3 novembre 2025, al fine di consentire la pulizia ordinaria e straordinaria dei viali, aiuole, piazzale e del parcheggio del cimitero. E' di ieri intanto il sequestro da parte dei carabinieri forestali in un'area antistante il cimitero, alle spalle dei box dei fiorai di macerie da estumulazioni. Leggi qui il precedente articolo. Sulla questione il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, attraverso un avviso datato 27.10.2025 aveva già ravvisato la necessità di rimuovere materiale e attrezzature dal piazzale in questione.

E' di oggi la notizia diffusa dai carabinieri del comando provinciale di Avellino.

"L’attività investigativa, posta in essere dai militari - si legge nella nota - ha permesso di accertare che un 60 enne del posto, aveva depositato in modo incontrollato ed in assenza di autorizzazione, rifiuti provenienti da attività edile esercitata all’interno del cimitero.

I carabinieri hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino, l’uomo resosi responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale e proceduto al sequestro penale dell’area oggetto dell’illecito con i rifiuti in essa contenuti".