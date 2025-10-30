Messe e benedizione delle tombe: "Cimitero è luogo sacro serve amore e sobrietà" Commemorazione dei defunti ad Avella, le parole di don Giuseppe Parisi

Avella celebra i defunti al Cimitero con messe e benedizione di loculi, tombe e cappelle. A ricordare l'appuntamento di fede e devozione è il parroco Don Giuseppe Parisi che sui social spiega: come ogni anno ci diamo appuntamento il 31 ottobre alle 16.45 all'ingresso del cimitero per iniziare la grande preghiera per i fedeli defunti. Poi la santa messa. celebrate secondo il seguente orario:

Sia il 1 che il 2 novembre messe al cimitero di Avella alle Ore 09.00, 10.00, 11.30 e15.30

"Vi ricordo che le preghiere, le Sante Messe di suffragio e le opere di carità sono l'unico e vero "regalo" che possiamo fare ai nostri cari defunti, utili per le loro anime - spiega don Giuseppe- . Anche visitare le tombe adornandole con fiori e ceri fa parte del culto che spetta ai fedeli defunti. Se notate qualche tomba abbandonata, se potete, deponete un fiore o un cero sempre accompagnati dalla preghiera. Il tutto viviamolo con il cuore e nella sobrietà, facendo attenzione a non trattare il cimitero come un luogo qualsiasi. Esso infatti è un luogo sacro, di incontro fraterno e di preghiera. Nel cimitero non si fuma. Nei limiti del possibile non si usa il cellulare. Non si parla ad alta voce. Non si consuma cibo".

