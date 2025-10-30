Laceno, grande attesa per l'apertura dell'impianto di risalita la foto è virale Le immagini

"Molti di voi sono in ansia, in agitazione, in fermento, per quella che sarà la futura apertura degli impianti di risalita del Laceno. Stiamo vivendo insieme a voi il processo che ci porterà prossimamente a riavere l'impianto estivo ed invernale che da tanti anni aspettavamo". Con post e foto sulla pagina del Laceno gli amministratori lanciano immagini poetiche dell'autunno sull'altopiano e s'interrogano sulla data di inaugurazione dell'impianto.

"Le notizie corrono insieme alle indiscrezioni, ma noi che abbiamo sempre atteso solo e solamente l'ufficialità, comunicheremo il tutto, solo dopo che la notizia sarà resa pubblica dell'amministrazione Comunale e dalla nuova gestione. Intanto, una foto autunnale del nuovo impianto, scattata dal nostro Carmine".