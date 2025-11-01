Ariano: inciviltà senza pudore anche davanti a un cimitero Ecco cosa ha trovato questa mattina un commerciante all'ingresso del suo box

Incivili e diseducati non solo nei parcheggi coperti, piazze e giardini pubblici ma persino davanti al cimitero. "Questo è quello che ho trovato stamattina davanti al mio box". E' quanto ci fa notare con amarezza un commerciante Riccardo Moschella. Bottiglie e bicchieri a terra dopo un cocktail di alcol durante la notte. Il tutto lasciato lì come se nulla fosse.

La scoperta stamane all'apertura del suo punto venduta di ceri e fiori. Un gesto di inciviltà davvero squallido senza alcun rispetto di un luogo sacro che appartiene a tutti. Per non parlare dei furti che avvengono all'interno. Ma questa è una storia cronica che nessuno ha mai voluto risolvere con determinazione.

E' di pochi giorni fa (leggi qui la notizia), lo scempio ambientale portato alla luce dai carabinieri a seguito di una denuncia, alle spalle dei box con il deposito incontrollato di macerie da estumulazioni provenienti dall'interno del cimitero e la denuncia di un dipendente comunale.