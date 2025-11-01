Giornata mondiale dei poveri: serata di testimonianza ad Ariano

In occasione della IX giornata mondiale dei poveri del prossimo 16 novembre, la caritas diocesana e la diocesi promuovono una serata di testimonianza e riflessione sul tema della speranza.
Ad Ariano Irpino arriva don Antonio Loffredo, parroco del rione Sanità di Napoli, insieme ai giovani della Cooperativa “La Paranza”, realtà nata nel cuore di uno dei quartieri più complessi della città.
"Un incontro per ascoltare come la speranza, vissuta nel vangelo e tradotta in gesti concreti, possa trasformare le periferie in luoghi di luce e di futuro.
L'appuntamento è per domenica 16 Novembre alle ore 19.30 nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino.