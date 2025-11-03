De Luca e Discepolo ad Ariano: terminati i lavori ai 63 alloggi di Viggiano Franza: "Abbiamo restituito dignità e vivibilità a molte famiglie dopo anni di attese"

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, e l’amministrazione comunale sono lieti di annunciare l'arrivo del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per l'incontro "Ariano, una città, un solo futuro”, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 11.30 al museo civico e della ceramica, a palazzo Forte.

"Questo evento rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità, poiché segna la conclusione di un importante progetto di riqualificazione urbana, realizzato grazie al fondo complementare al Pnrr, programma "Sicuro, verde e sociale".

Grazie a questi fondi, abbiamo potuto completare la riqualificazione di 63 alloggi in via Viggiano nel piano di zona - dichiara il sindaco - un intervento che non solo migliora l'aspetto estetico del nostro quartiere, ma, cosa fondamentale, restituisce dignità e vivibilità a molte famiglie che da tempo attendevano un cambiamento significativo nelle loro condizioni abitative.

Siamo orgogliosi - conclude - di questo risultato e desideriamo che la nostra città diventi un esempio di come si possa investire in progetti sostenibili e socialmente responsabili. L'incontro sarà un'opportunità per discutere ulteriormente di come possiamo lavorare insieme per il futuro di Ariano Irpino, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini".

Saranno presenti:

Emilio Bilotta progettista e direttore dei lavori, che ci illustrerà i dettagli del progetto e i benefici che ne derivano per la comunità.

Bruno Discepolo, assessore all'urbanistica della regione Campania, che porterà il saluto dell'amministrazione regionale e parlerà delle future iniziative in programma per la nostra area.

L'incontro si concluderà con un intervento del presidente Vincenzo De Luca, il quale avrà l'occasione di condividere la sua visione futura per Ariano e per la Campania intera.

Franza: "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo importante momento di confronto e di crescita per la nostra comunità",