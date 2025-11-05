De Luca ad Ariano: "Dio c'è e io vi guardo dall'alto, la bretella si farà" "Abbiamo impegni da mantenere su questa città. Ci vediamo nel 2026"

Infrastrutture e sviluppo. Le sfide del Pnrr. Da Ariano Irpino un esempio concreto di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, in quella che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha definito la capitale delle aree interne.

"Qui c'è stata una grande sinergia tra comune e regione, in un territorio che vedrà nascere la stazione Hirpinia e la piattaforma logistica strategica e importante sull'asse Napoli-Bari. Riguardo i 63 alloggi, voglio ringraziare tutti gli abitanti per il grande livello di civismo dimostrato e naturalmente gli addetti ai lavori e naturalmente il sindaco Enrico Franza e l'amministrazione comunale. Abbiamo dimostrato cosa significa, una politica seria per le aree interne riqualificando questo quartiere rifatto completamente come avvenuto per l'ospedale.

E sulla proposta di istituire un apposito assessorato per questi territori sostenuta da Fico e Mastella il governatore si è espresso così:

"Non ve la voglio dire qual è la mia opinione, io penso che le aree interne debbano essere aggregate alla responsabilità del presidente della regione. Non possono essere un fatto marginale o settoriale. Ariano ce lo ha insegnato facendo politica seria".

Una rassicurazione importante

"Abbiamo impegni da mantenere su questa città. Il sindaco ha sollecitato un intervento stradale per liberare il centro abitato di Cardito dalla morsa del traffico. Ebbene questo impegno sarà mantenuto. La bretella si farà. Anche con i nuovi, altrimenti andiamo li e li prendiamo per il cravattino. Altro che le palle sulle zone interne. Questo è un vero esempio: interventi e progetti concreti, amministrazioni che si rispettano e collaborano, ma che hanno come unità di misura, non le palle della politica politicante ma le cose concrete che cambiano i territori.

La soddisfazione del sindaco Enrico Franza: "E’ un esempio riuscito di riqualificazione e rigenerazione urbana finalizzato a ridurre il consumo di suolo e a restituire dignità abitativa alle tante famiglie che hanno vissuto per tanti anni in condizioni di degrado ambientale e architettonico".

E De Luca promette:

"Terremo gli occhi aperti, Dio c'è e De Luca vi guarda dall'alto. Ci vediamo nel 2026. Grazie Ariano anche e soprattutto per la grande prova di civismo e serietà che avete dato nel 2020 durante la pandemia".

Alla fine un appello ai campani:

"Non vi scalmanate. La regione Campania, bastano due mesi di carnevale e torna nella palude dove l'abbiamo presa".