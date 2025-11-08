Confcommercio Ariano: "La stazione Hirpinia valorizzi centralità territorio" Il monito del presidente Nicola Grasso

La Confcommercio di Ariano Irpino accoglie positivamente l’avvio del progetto di collegamento con la Stazione Hirpinia dell’Alta Velocità Napoli-Bari, ma richiama l’attenzione sulla necessità di riconoscere la centralità di Ariano, secondo comune della provincia di Avellino e capofila di oltre venti comuni del Nord Est di Ariano.

«La stazione sorgerà nel nostro territorio - afferma Nicola Grasso - e deve diventare il fulcro di uno sviluppo economico diffuso, non un’infrastruttura isolata».

L’associazione chiede un piano di interventi integrati su viabilità, logistica e servizi, capace di generare ricadute reali per le imprese e per l’intera area.

"Ariano - conclude la nota - ha tutte le potenzialità per essere la cerniera tra Irpinia, Beneventano e Daunia: serve una visione chiara e condivisa per valorizzarle pienamente da parte dei futuri consiglieri regionali che a prescindere dal futuro presidente , Fico o Ciriello, saranno equamente divisi ( 2 al centro sinistra + 2 al centro destra ) secondo ultimo sondaggio".