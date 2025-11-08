Funivie Laceno, ci siamo: pronti gli impianti di risalita, momento storico Le immagini, il conto alla rovescia

"Un momento storico per la nostra località che merita di essere condividiso con tutti voi, con coloro che ci hanno creduto e con coloro che non hanno mai mollato.

Ricordando che le funivie del Laceno non sono e non saranno solo sci e neve, ma impianti di risalita per un turismo che trascende dalle stagioni.

(Foto Ufficio Direzione Lavori, ndr). Così in un posto sui social la pagina Laceno lancia una gallery di foto che mostrano il completamento degli impianti. Conto alla rovescia per la messa in funzione .