Ariano: "L'Amu non più andare avanti e va posto urgentemente in liquidazione" L'allarme del comitato di controllo analogo. L'opposizione: "Declino inarrestabile"

Il comitato di controllo analogo dell’Amu ha avvertito, con verbale del 7/10/2025, che la società a totale partecipazione comunale non può più andare avanti e va posta urgentemente in liquidazione.

È l’inevitabile epilogo di una gestione inconcludente e inadeguata della vicenda, fatta di proclami vuotamente trionfalistici e di nessuna sostanza".

Lo scrive in una nota il gruppo di minoranza in consiglio comunale ad Ariano Irpino.

"Per cinque anni abbiamo chiesto l’apertura di un confronto consiliare serio, e ci siamo sentiti rispondere che noi remavamo contro, e che loro da soli stavano salvando la società.

Ecco, ora abbiamo la certezza che si trattava di parole al vento e di sterile contrapposizione, che in realtà per l’Amu non c’era alcuna strategia, che si scivolava lentamente, senza muovere un dito (ma sperperando un sacco di denaro pubblico) verso un destino già segnato.

Ariano si avvia a perdere dopo decenni la sua Azienda di trasporti e a fare un ulteriore passo verso un declino inarrestabile.

Ma intanto, dopo oltre un mese dal pesantissimo campanello d’allarme lanciato dal controllo analogo, che imporrebbe scelte immediate, ancora non si ha la sensibilità di portare la questione in consiglio, e si lascia che la società continui ad annaspare e ad accumulare debiti".